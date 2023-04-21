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CHP’li bürokrat PKK’ya çalışmış

Bedrettin Gündeş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Abdullah Sarica
04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bedrettin Gündeş hakkında hapis istemli iddianame düzenlendi.

Bedrettin Gündeş hakkında hapis istemli iddianame düzenlendi.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameye göre Gündeş, örgütün ‘değer ailesi’ olarak nitelendirdiği öldürülen terörist yakınlarını belediyeye işe aldı. Gündeş’in bunun yanı sıra örgütün sözde gençlik yapılanmasına maddi destekte bulunduğu, gençleri kandırarak örgüte katılımlarını sağladığı belirlendi.

KANDİL’DEN İZİN ALMIŞ

İddianamede, Gündeş’in dijital materyallerinden elde edilen verilere yer verildi. Gündeş’in birlikte fotoğraf çektirdiği kişilerden bazılarının örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, bir müddet sonra da kırsal alana katıldığı ortaya çıktı. Gündeş’in ayrıca terörist cenazelerinde boy gösterdiği, örgütsel eylemlere katıldığı anlaşıldı. Gündeş’in, 2019 yerel seçimleri öncesinde belediye başkan adayı olmak için Kandil’den izin almaya gittiği de tespit edildi.




#CHP
#PKK
#Terör
#hapis cezası
#Bedrettin Gündeş
1 saat önce
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