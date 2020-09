CHP'li Eren Erdem'den saldırgan Halil Sezai açıklaması: Karakola düşünce beni aradı ben de ilgilendim

Şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı. Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Yaşlı adamı öldüresiye tekme tokat dövdüğü görüntülere rağmen CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sezai'nin kedisinden yardım istediğini ima etti.

"Şiddeti onaylamam mümkün değil"

Şiddeti onaylamanın mümkün olmadığını belirten Erdem, "Siyasi yaşamım boyunca, gözaltına alınan her sanatçı, aydın, gazeteci, yazar, siyasetçi, 'düşünce açıkladığı için yargılanan yurttaşlarımızın' yanında oldum. Bu nedenle insanlar başlarına iş gelince beni ararlar. Bu son derece doğal bir durumdur, normaldir. Halil Sezai gözaltına alınınca, bana ulaşan her yurttaşımıza yaptığım gibi konuyla 'bana aksettirilen şekliyle' ilgilendim, takip ettim. Ancak konuyu etraflıca sabah TV’den öğrendim. Şiddeti onaylamam mümkün değildir, amasız ve fakatsız şiddetin her türüne karşıyım." ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:39 Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

"Serbest bırakılsın" dedi sonra sildi

CHP'li Erdem olayın hemen ardından Sezai'nin gözaltına alınmasına alınmasına tepki göstermişti. Yine sosyal medya hesabından sanatçının serbest bırakılması gerektiğini savunmuş, Sezai serbest bırakılmıştı. Ancak kamooyunda tepki toplayan olayın ardından Erdem tweet'lerini kısa sürede sildi.

Ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.