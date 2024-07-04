Cinayet kurşunları kimin? Silahlar araştırılsın

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşması üçüncü gününde devam etti. İlk gün 8, ikinci gün 13 sanığın dinlendiği duruşmanın üçüncü gününde son sanık Umut Ersoy’un beyanı alınarak sanık avukatlarının savunmasına geçildi. Sanık avukatlarının beyanlarında ortak iddia, olay sonrası hazırlanan iddianamenin ilgili başsavcı vekili ve dosyanın savcıları eliyle kurgulandığı oldu. Sanık avukatlarınca yapılan savunmalarda Ateş’in “otopsi raporlarında oynama ve çıkarmaların olduğu” ve sanıkların emniyet ifadelerinin işkence ve baskı altında alındığı savunuldu.





SİLAHLAR NEDEN SAKLANDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “Kurşunların Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik’e ait olmadığına yönelik herhangi bir delil ve belge dosyada yoktur” savunmasında bulunan cinayetin azmettiricisi olmakla yargılanan Doğukan Çep’in avukatı Emine Tosun, cinayetin ardından Bozkurt ve Keçik’in olay yerinden kendilerine ait silahları götürdüğüne dikkat çekti. Adli Tıp’ta hazırlanan ‘inceleme raporlarının dosyaya eksik ve taraflı’ sunulduğuna dikkat çeken Tosun, “Bir vurulmadan sonra ilk düşünülen silahların kaçırılması mı, yaralanana müdahale etmek mi olur? Keçik’in bu davranışı; ‘Sinan Ateş’in üstünde Bozkurt ve Keçik’in silahından çıkan kurşunlar vardı da gizlenmeye mi çalışıldı?’ sorusunu akıllara getiriyor” diye konuştu.





KEÇİK NEDEN TEKRAR OLAY YERİNDE?

Avukat Tosun, Keçik’in cinayetten sonra olay yerine tekrar gittiğini anımsatarak, “Olay yerinden kaçırılan silahlar ve olay yerine ikinci kez giden bir kişi var? Keçik’in ifadesi ‘müşteki şüpheli’ olarak alınırken neden daha sonra dosyaya eklenmiyor? Heyetinizin tarafsız yargılama yaptığı anlaşılıyor. Ama deliller tarafsız ve hatasız değildir” dedi.





“OTOPSİ RAPORUNDA ÇELİŞKİLER VAR”

Tetikçi sanık Eray Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Aktürk, müvekkili Özyağcı’nın Sinan Ateş’e 1 metre uzaktan ateş ettiğini anımsatarak, “1 metreden ateş eden bir insan öldürme amacıyla ateş ediyorsa kafasına ya da ölümcül yerlerine ateş eder, ayaklarına değil. Kamera görüntülerinden bu anlaşılmaktadır. Otopsi raporunda çelişkiler vardır. Müvekkilimin maktule 3 atışı raporda da vardır. Kaçarken de 2 el atış yapmıştır. Otopsi de ne hikmetse bütün kurşunlar öldürücü sayılmaktadır” dedi.





SUÇ VASFI DEĞİŞSİN TALEBİ

Avukat Aktürk, Ateş’i öldüren söz konusu kurşunun olay günü Ateş’in yanında olan Selman Bozkurt’a ait olduğunu ileri sürdü. Ayrıca olay günü Ateş’in yanında olan Ahmet Keçik’in Ateş’in vurulduktan 15 saniye içinde geriye çekildiği kamera görüntüsünü de anımsatan Aktürk, “Olay yerinde üç kişi var, ifadeleri doğru alınmamıştır. Yapılan soruşturmanın hatalı olduğunu, müvekkilimin suç vasfının değiştirilerek savunmasının yeniden alınmasını talep ediyorum” savunmasını yaptı.





BU SILAHLAR ARAŞTIRILSIN

Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Mahmut Nedim Suiçmez ise X hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Olayda çatışan ve çatışma sonrası silahları Sinan Ateş’in ofisine alelacele kaçıran Ahmet Keçik’in ifadesi iddianamede yer almıyor ve kendisi de dosyanın müştekileri arasında yok. İddianameyi hazırlayan savcı, Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik’in emniyet ifadelerini birleştiriyor ve metinden Ahmet Keçik’i iddianameye yazıyor. Hatta bunu yaparken iddianamede yazım hatası bile yapıyor. Ahmet Keçik iddianamede yok! Olaydan yaklaşık 6 saat sonra emniyet mensuplarına ayrı ayrı iki silah teslim ediliyor ama bu silahların olayda kullanılanlar olup olmadığı bilinmiyor.”



