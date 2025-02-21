Çözüm yerine karartma

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İstanbul’u da beyaza bürüdü. Önceki akşam etkisini arttıran kar yağışı dün aralıklarla devam etti. Önlem alma noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yetersiz kalması, megakentte toplu ulaşımı çileye dönüştürdü.

Önceki akşam trafik yoğunluğunun yüzde 90’a çıktığı İstanbul’da metro ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Pek çok noktada karla mücadele araçları ve kış lastiği olmayan bazı İETT otobüsleri yolda kaldı. Evlerine gitmeye çalışan İstanbullular saatlerce duraklarda bekledi. Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi’nde bir evde çıkan yangına, itfaiye kapalı yollar nedeniyle 2 saatte ulaşabildi. Yangına müdahale gecikince ev kullanılamaz hale geldi.





KAMERALARI KAPATTI

İBB ise çözüm üretmek yerine, kapalı yollar ve yolda kalan belediye araçlarının görüntülenmesini engellemek için şehir kameralarının görüntülerinin yayınlandığı “İstanbul’u seyret” uygulamasını devre dışı bıraktı. Şehri görüntüleyen uygulamayı açmak isteyen vatandaşlar, “İstanbul’u seyret web sitesi bakım modundadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaştı. Yaşananlar üzerine, “Tam Yol İleri” ve “Yollar Açık” sloganıyla reklam yapan İBB’ye tepki çığ gibi.



