Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çözüm yerine karartma

Çözüm yerine karartma

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yaşananlar üzerine, “Tam Yol İleri” ve “Yollar Açık” sloganıyla reklam yapan İBB’ye tepki çığ gibi.
Yaşananlar üzerine, “Tam Yol İleri” ve “Yollar Açık” sloganıyla reklam yapan İBB’ye tepki çığ gibi.

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen yeterli önlem almayan İBB, İstanbul’da toplu ulaşımı kilitledi. Çözüm yerine karartmaya giden İBB, şehir kameralarının görüntülerinin yayınlandığı “İstanbul’u seyret” uygulamasını da kapattı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İstanbul’u da beyaza bürüdü. Önceki akşam etkisini arttıran kar yağışı dün aralıklarla devam etti. Önlem alma noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yetersiz kalması, megakentte toplu ulaşımı çileye dönüştürdü.

Önceki akşam trafik yoğunluğunun yüzde 90’a çıktığı İstanbul’da metro ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Pek çok noktada karla mücadele araçları ve kış lastiği olmayan bazı İETT otobüsleri yolda kaldı. Evlerine gitmeye çalışan İstanbullular saatlerce duraklarda bekledi. Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi’nde bir evde çıkan yangına, itfaiye kapalı yollar nedeniyle 2 saatte ulaşabildi. Yangına müdahale gecikince ev kullanılamaz hale geldi.


KAMERALARI KAPATTI

İBB ise çözüm üretmek yerine, kapalı yollar ve yolda kalan belediye araçlarının görüntülenmesini engellemek için şehir kameralarının görüntülerinin yayınlandığı “İstanbul’u seyret” uygulamasını devre dışı bıraktı. Şehri görüntüleyen uygulamayı açmak isteyen vatandaşlar, “İstanbul’u seyret web sitesi bakım modundadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaştı. Yaşananlar üzerine, “Tam Yol İleri” ve “Yollar Açık” sloganıyla reklam yapan İBB’ye tepki çığ gibi.


#İBB
#kar yağışı
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları son durum: Gece yarısından itibaren tüm tabelalar değişiyor! 21 Şubat Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları