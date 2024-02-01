Cumhur İttifakı Adana Adayı Kocaispir'den Pozantı'ya çıkarma

Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı’ya çıkarma yaptı. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile birlikte önce AK Parti Pozantı İlçe Başkanlığı Teşkilat Buluşması’nda partililerle bir araya gelen Başkan Kocaispir, ardından MHP Pozantı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek hem Adana’daki hem de ilçedeki projeler hakkında bilgi verdi.









AK Parti ve MHP teşkilatlarında partililerle kucaklaşan Başkan Kocaispir, Adana ve ilçe için yapacakları projeler hakkında kısa bilgiler verdi. Yaklaşık bir saat boyunca ilçe teşkilatında partilileri de dinleyen Başkan Kocaispir, daha sonra çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. İlçe esnafı tarafından oldukça sıcak karşılanan Başkan Kocaispir, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.





Pozantı merkezde yaptığı ziyaretlerin ardından Yukarı Belemedik, Karakışlakçı, Aşçıbekirli, Dağdibi, Kamışlı ve Fındıklı mahallelerine geçen Başkan Kocaispir, burada buluştuğu vatandaşlarla sohbet edip istişarelerde bulundu.









Bir günde Pozantı merkez ve altı mahallede ziyaretler gerçekleştiren Başkan Kocaispir; “Her zaman birlik içinde, özveri ve samimiyetle Adana’mıza hizmet etmek için hazırız, kararlıyız. Bizleri muhabbetle ağırlayan Pozantı’mıza teşekkür ediyorum” dedi.



