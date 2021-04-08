Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesinde seslendi Yerel parayla ticarete ağırlık vermeliyiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi’nde seslendi: Yerel parayla ticarete ağırlık vermeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve'sinde yaptığı konuşmada, üye ülkelere yerel paralarla ticaret yapılması çağrısında bulundu. Erdoğan "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi’nde seslendi: Yerel parayla ticarete ağırlık vermeliyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

157 ülkeye ve 12 kuruluşa yardım

Daha adil dünya hedefiyle çalışan teşkilatımız önemli işlere imza attı. Dost ve kardeş ülkeleri kaderlerine terk etmedik. 157 ülkeye ve 12 kuruluşa gönderdiğimiz yardımlarla dayanışmamızı ortaya koyduk.

"Yerli aşı tüm insanlığa sunulacak"

Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Yerel parayla ticaret çağrısı

2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır.

Online platforma dayalı İslami Megabank fikri

İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması.

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