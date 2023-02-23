Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
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2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
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