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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

14:55 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...



#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Gürcistan Başbakanı
#ziyaret
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
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