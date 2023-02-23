Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, depremin 248. saatinde enkaz altından çıkarılan Aleyna Ölmez’i Ankara’da hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adana’dan tedavi için getirilen diğer çocukları da ziyaret edip moral verdi.