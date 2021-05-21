Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletini dünyaya anlatacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını Türkiye'nin dünyaya duyuracağını belirten Erdoğan, "İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış törenine katıldı. İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.
"Filistin bizi bekliyor"
Filistin bizi bekliyor. Filistin yavruların ağlamalarıyla beraber bizi bekliyor. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur” ifadelerini kullandı.