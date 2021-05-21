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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletini dünyaya anlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını Türkiye'nin dünyaya duyuracağını belirten Erdoğan, "İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletini dünyaya anlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış törenine katıldı. İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.

"Filistin bizi bekliyor"

Filistin bizi bekliyor. Filistin yavruların ağlamalarıyla beraber bizi bekliyor. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur” ifadelerini kullandı.

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Batı Şeria'da
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Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Mescid-i Aksa'da
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Mescid-i Aksa'da "ateşkes" sevinci
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, sevinç gösterisinde bulundu.

Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
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Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
İşgalci İsrail güçleriyle Hamas arasında varılan ateşkes kararının ardından Filistinliler Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Binlerce Filistinli tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. Burada şükür secdesi yapıp dualar etti.

Gazze'deki Filistinlilerin
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Gazze'deki Filistinlilerin "ateşkes" sevinci
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.


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Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmişti. Vücudundaki yanıkların acısı ve korku nedeniyle sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldığı anların görüntüleriyle milyonları duygulandıran minik Beril'den güzel haber geldi. Küçük bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, anne Fatma Aktaş Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’ya teşekkür ederek "Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine” dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları, dün akşam varılan ateşkes anlaşması sonrası durdu. 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı. En az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı. İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. Devlet okullarından 46'sı zarar gördü, 18 hastane ve klinik yıkıldı.

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