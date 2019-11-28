Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

6. Din Şurası'na katkı sunan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şura kararları çok önemli. Son iki asırda yüzleştiğimiz sıkıntıların gerisinde şuraya hak ettiğimiz değerin verilmemesi vardır.

Bir konu hakkında işin ehline başvurarak danışmak Allah Resulünün benimsediği ve ümmettine öğrettiği bir şeydir. İstişare kültürünü terk ettiğimizde ümmet olarak hep geriye düştük.

Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı harekete gerçek ortak tavır almayı sağladık. Sadece konuşmakla karar almakla yetinmedik aldığımız kararların hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik.

Zaman ve şartlar değişse de İslam'ın nasları değişmeyecektir. Kelime-i şahadet, oruç, namaz, hac, zekat farzdır. Faiz yalan zulüm kibir iftira zan hırsızlık masumu öldürmek yasak olmaya devam edecektir.
Kuran'ın emirlerini yok saymak bir Müslümana yakışmaz. Dinde ekleme çıkarma yani bidat olmaz. Bana uymuyor, aklım almıyor bahanesiyle kimse nasları inkar edemez. Çünkü bir Müslüman hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. İnsan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bunun için İslam bize göre değil biz İslam’a göre hareket edeceğiz. Nerede ve hangi zamanda yaşarsak yaşayalım Kuran’ın emirlerini hükümsüz kılmak olmaz, biz İslam’a göre hareket edeceğiz.

Artık apartman daireleri arasındaki ilişki değil dijital sistemlerdeki bağlantı gelişmiş durumda. Evliliğin yerini gayri meşru ilişkilerin aldığı garip bir dönemdeyiz. Hepimizin bildiği gibi kainat boşluk kabul etmez. Sahih din anlayışı öğretilmezse sapkınlık zemin kazanır.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüşlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı zamanın ruhunu doğru okumakla mükelleftir.

Ayrıntılar geliyor...

Şura kararları çok önemli

Şura kararları çok önemli

Cumhurbaşkanı Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor.
Tehlike yine ortaya çıktı

Tehlike yine ortaya çıktı

Pazarda 3 liraya satılan ürünler tek tek toplanıyor.
Her yer beyaza büründü

Her yer beyaza büründü

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Limiti aşandan<br>6 lira alınacak

Limiti aşandan
6 lira alınacak

Bankalardan yeni bir işlem ücreti daha.
Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

​"O yapılmasın bu yapılmasın, Haliç tarla mı olsun?"
2,5 milyar<br> lira katkı sağladı

2,5 milyar
lira katkı sağladı

Bakan Turhan, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı.

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi mutabakat sağlandı

Siyanürden 1200<br>kat daha güçlü

Siyanürden 1200
kat daha güçlü

​Zehrin en önemli özelliği ise panzehirinin olmaması.

Üç basamak atladık

Üç basamak atladık

FIFA dünya sıralamasındaki yeni yerimiz belli odu.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Güçlü büyüme trendine<br>girmeye başladık

Güçlü büyüme trendine
girmeye başladık

Bakan'dan Türkiye ekonomisi için güzel haber.
Hudut karakoluna havan saldırısı

Hudut karakoluna havan saldırısı

​Akçakale'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

​PKK'nın Sincar'daki en üst düzey teröristi etkisizleştirildi.
Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.