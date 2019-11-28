Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

6. Din Şurası'na katkı sunan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şura kararları çok önemli. Son iki asırda yüzleştiğimiz sıkıntıların gerisinde şuraya hak ettiğimiz değerin verilmemesi vardır.

Bir konu hakkında işin ehline başvurarak danışmak Allah Resulünün benimsediği ve ümmettine öğrettiği bir şeydir. İstişare kültürünü terk ettiğimizde ümmet olarak hep geriye düştük.

Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı harekete gerçek ortak tavır almayı sağladık. Sadece konuşmakla karar almakla yetinmedik aldığımız kararların hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik.

Zaman ve şartlar değişse de İslam'ın nasları değişmeyecektir. Kelime-i şahadet, oruç, namaz, hac, zekat farzdır. Faiz yalan zulüm kibir iftira zan hırsızlık masumu öldürmek yasak olmaya devam edecektir.

Kuran'ın emirlerini yok saymak bir Müslümana yakışmaz. Dinde ekleme çıkarma yani bidat olmaz. Bana uymuyor, aklım almıyor bahanesiyle kimse nasları inkar edemez. Çünkü bir Müslüman hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. İnsan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bunun için İslam bize göre değil biz İslam’a göre hareket edeceğiz. Nerede ve hangi zamanda yaşarsak yaşayalım Kuran’ın emirlerini hükümsüz kılmak olmaz, biz İslam’a göre hareket edeceğiz.

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Artık apartman daireleri arasındaki ilişki değil dijital sistemlerdeki bağlantı gelişmiş durumda. Evliliğin yerini gayri meşru ilişkilerin aldığı garip bir dönemdeyiz. Hepimizin bildiği gibi kainat boşluk kabul etmez. Sahih din anlayışı öğretilmezse sapkınlık zemin kazanır.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüşlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı zamanın ruhunu doğru okumakla mükelleftir.

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