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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz' diyerek İsrail'e sert çıktı: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 13’üncüsü gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz. Daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Barışın tahsisi için girişimlerimiz sürüyor" ifadeleriyle İsrail'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir" diyerek Suriye'ye yeni operasyon yapılacağı mesajını bir kez daha yeniledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz diyerek İsraile sert çıktı: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle, son dönemdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Göreve geldiğimizde birçok karanlık odakla mücadele ettik. Devletin içine çöreklenmiş, yapıların hedefi haline geldik. Kendini milletin siyasi iradesinden yüksek gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık.


Bölgemizde ve küresel ölçekteki kritik gelişmeler dikkate alındığında fikir teatisine duyulan ihtiyaç ortadadır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek ülkemize ekonomik, siyasi ve diplomatik bedel ödeten vesayetçi anlayışı rafa kaldırdık.

Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin altını çizdik. Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerimizde sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğini vurguladık.

Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez.

'MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz. Daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Barışın tahsisi için girişimlerimiz sürüyor.

-Operasyonlarla terör örgütlerinin belini kırdık. Katilleri bölgemizden uzaklaştırana kadar mücadelemiz sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz' diyerek İsrail'e sert çıktı: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz
OYNAT 00:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz' diyerek İsrail'e sert çıktı: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 13'üncüsü gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz. Daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Barışın tahsisi için girişimlerimiz sürüyor' ifadeleriyle İsrail'e tepki gösterdi.

D.Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları


-Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 13'üncüsü gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Elbette bizim gibi barışı savunanlar kadar savaşın uzamasını her iki taraf için daha yıpratıcı hale gelmesini isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek Tahıl Koridoru Mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Şu anda bildiğiniz gibi gemiler geliyor. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı işletmeyi başardık. Bölgemizde sulhu sukün hakim olana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa barış nutukları atarak da dünyada barış tesis edilemez. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi ancak proaktif, girişimci ve sorumluluk üstlenen yaklaşımlarla gerçeğe dönüşebilir. Aynı şekilde sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğu da ortadadır'' ifadelerini kullandı.


YENİ HAREKAT SİNYALİ

Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir."


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