Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz' diyerek İsrail'e sert çıktı: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle, son dönemdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere hitap ediyor.
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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere hitap ediyor.
Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Göreve geldiğimizde birçok karanlık odakla mücadele ettik. Devletin içine çöreklenmiş, yapıların hedefi haline geldik. Kendini milletin siyasi iradesinden yüksek gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık.
Bölgemizde ve küresel ölçekteki kritik gelişmeler dikkate alındığında fikir teatisine duyulan ihtiyaç ortadadır.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek ülkemize ekonomik, siyasi ve diplomatik bedel ödeten vesayetçi anlayışı rafa kaldırdık.
Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin altını çizdik. Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerimizde sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğini vurguladık.
Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez.
'MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZ'
Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz. Daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Barışın tahsisi için girişimlerimiz sürüyor.
-Operasyonlarla terör örgütlerinin belini kırdık. Katilleri bölgemizden uzaklaştırana kadar mücadelemiz sürecek.
D.Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları
-Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.
YENİ HAREKAT SİNYALİ
Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir."
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