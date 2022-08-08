Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz' diyerek İsrail'e sert çıktı: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 13'üncüsü gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Elbette bizim gibi barışı savunanlar kadar savaşın uzamasını her iki taraf için daha yıpratıcı hale gelmesini isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek Tahıl Koridoru Mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Şu anda bildiğiniz gibi gemiler geliyor. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı işletmeyi başardık. Bölgemizde sulhu sukün hakim olana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa barış nutukları atarak da dünyada barış tesis edilemez. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi ancak proaktif, girişimci ve sorumluluk üstlenen yaklaşımlarla gerçeğe dönüşebilir. Aynı şekilde sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğu da ortadadır'' ifadelerini kullandı.