|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehditlere zorbalıklara asla boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin asrın projelerini tek tek hayata geçirdiğini belirten Erdoğan, "Zehirli dilleriyle, kuru gürültüleriyle bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz. Tehditlere zorbalıklara ve aba altından sopa gösteren kifayetsizlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 'Sağlık, eğitim, ulaşım ve enerjiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var' diyen Erdoğan, önümüzdeki günlerde yeni müjdeler vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

14:53 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

"Deprem felaketi sadece afetzedelerin değil 80 milyonun gönlüne kor bir ateş gibi düştü."


"Felakette 50 bini aşkın canımızı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. Deprem bölgesinde temelini attığımız kalıcı konut projelerinin yeşeren umutları daha da artıracağına inanıyorum. Bizler paylaşmanın bereketine dayanışmanın gücüne inanan bir ümmetin insanlarıyız."


"Şov yapmadan, reklam ve algı eşinde koşmadan sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan, sadece Allah’tan bekleyerek gurur verici bir iş yapıyorlar. Tüm vakıf ve derneklerimizi buradan tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu sizlere hissettirmesin."


"Bir avuç kendini bilmezin bu samimiyetinizden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Hayırlı bir iş yapmadıkları gibi yapılmasını istemeyen bu asalakları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz."


"Zehirli dilleriyle, kuru gürültüleriyle bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz."


"Bu fani dünyada esas mesele mal, mülk ve koltuk değil, ümmete ve insanlığa hayırlı işler yapmaktır. 40 yılı aşan zorlu süreçte ciddi sınav ve sınamalarla karşılaştık."


"Milletimizin iradesini gasp etmek isteyen nice saldırıyı boşa çıkardık. Bugün destan yazan bir Türkiye olduk. Hem asrın felaketiyle mücadele ediyoruz hem de asrın projelerini tek tek hayata geçiriyoruz."


"Ülkemizi bir üst lige çıkaracak milli muharip uçağımız başta olmak üzere birçok önemli savunma sanayi ürününü hayata geçiriyoruz."


"Fetih yadigarı Ayasofya'yı tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir."



"(Kalkınma Yolu Projesi) Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz."


"Asıl büyük başarımız, yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk."


"Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemli ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır.''



#Recep Tayyip Erdoğan
#İlim Yayma Vakfı
#Atatürk Kültür Merkezi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.