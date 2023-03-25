Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehditlere zorbalıklara asla boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:





"Deprem felaketi sadece afetzedelerin değil 80 milyonun gönlüne kor bir ateş gibi düştü."





"Felakette 50 bini aşkın canımızı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. Deprem bölgesinde temelini attığımız kalıcı konut projelerinin yeşeren umutları daha da artıracağına inanıyorum. Bizler paylaşmanın bereketine dayanışmanın gücüne inanan bir ümmetin insanlarıyız."





"Şov yapmadan, reklam ve algı eşinde koşmadan sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan, sadece Allah’tan bekleyerek gurur verici bir iş yapıyorlar. Tüm vakıf ve derneklerimizi buradan tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu sizlere hissettirmesin."





"Bir avuç kendini bilmezin bu samimiyetinizden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Hayırlı bir iş yapmadıkları gibi yapılmasını istemeyen bu asalakları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz."





"Zehirli dilleriyle, kuru gürültüleriyle bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz."





"Bu fani dünyada esas mesele mal, mülk ve koltuk değil, ümmete ve insanlığa hayırlı işler yapmaktır. 40 yılı aşan zorlu süreçte ciddi sınav ve sınamalarla karşılaştık."





"Milletimizin iradesini gasp etmek isteyen nice saldırıyı boşa çıkardık. Bugün destan yazan bir Türkiye olduk. Hem asrın felaketiyle mücadele ediyoruz hem de asrın projelerini tek tek hayata geçiriyoruz."





"Ülkemizi bir üst lige çıkaracak milli muharip uçağımız başta olmak üzere birçok önemli savunma sanayi ürününü hayata geçiriyoruz."





"Fetih yadigarı Ayasofya'yı tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir."









"(Kalkınma Yolu Projesi) Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz."





"Asıl büyük başarımız, yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk."





"Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemli ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır.''







