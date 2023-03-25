Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Tüm dünyanın kilitlendiği 14 Mayıs seçimleriyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan şunları söyledi: "14 Mayıs mesajı tarihi bir yol ayrımıdır. Sadece biz değil, Türkiye ile hesabı olan şer şebekeleri 14 Mayıs’a kilitlenmiştir. 14 Mayıs’ta bizler milletimle beraber bu zafere perçinleyeceğiz, yeni bir dönem başlayacak. Dünyada oturduğumuz konum farklı bir noktaya oturacaktır. "

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için HDP ile bir araya gelmesini sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Terör örgütleriyle ele ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize vatanımıza bir fayda gelebilir mi? Bunlar ülkemize ne kazandıracaklar. Milletimizin yüksek feraseti 14 Mayıs'ta bu işi çözecektir. Bu sinsi niyetlerini de en üst düzeyde ortaya koyuyorlar. Tek derdimiz milletimizin geleceği, mazlumların umudunu boşa çıkarmamaktır. Binbir emekle geldiği yerin gerisine düşürmemek, Türkiye Yüzyılı inşasını başlatmak dışında bir amacımız yoktur. Ateş çemberiyle kuşatılan Türkiye'nin kaybedecek tek bir anı yoktur. 3-5 tane daha fazla oy almak için bölücü örgütlerle kol kola yürüyen bu kifayetsizleri sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.