Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı üsteğmenin ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından, toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir." denildi.