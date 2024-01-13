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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı üsteğmenin ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Erdoğan'ın yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

17:32 - 13/01/2024 Cumartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Erdoğan, görüşmede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Pençe-Kilit Harekatı
#Mutlu Duran
13 saat önce
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