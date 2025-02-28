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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arnavutluk Başbakanı Rama'dan doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arnavutluk Başbakanı Rama'dan doğum günü tebriği

21:2828/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Edi Rama
#Doğum Günü

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