Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arnavutluk Başbakanı Rama'dan doğum günü tebriği

Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
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