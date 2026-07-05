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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar'ın Başpehlivanı Erkan Taş'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar'ın Başpehlivanı Erkan Taş'a tebrik mesajı

23:185/07/2026, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kırkpınar'ın Başpehlivanı Erkan Taş'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kırkpınar'ın Başpehlivanı Erkan Taş'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını kazanan Erkan Taş’ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, er meydanında mücadele eden tüm pehlivanları kutlayarak başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan Erkan Taş’ı tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş’ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
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