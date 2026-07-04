Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Albayrak Grubu heyetiyle bir araya geldi

Görüşmede altyapı, limanlar, medya, yatırım ve diğer stratejik alanlarda Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ele alınırken, iki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik karşılıklı kararlılık vurgulandı.