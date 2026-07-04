Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Albayrak Grubu heyetiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Albayrak Grubu yönetim kurulu heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede altyapı, limanlar, medya, yatırım ve diğer stratejik alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ele alındı.
Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak başkanlığındaki Albayrak Grubu heyetini kabul etti.
Görüşmede altyapı, limanlar, medya, yatırım ve diğer stratejik alanlarda Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ele alınırken, iki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik karşılıklı kararlılık vurgulandı.
Heyette ayrıca Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Nurettin Canikli, Albayrak İnşaat ve Limanlar Genel Müdürü Yunus Yılmaz ve Albayrak Grubu Protokol Müdürü Ümit Yazmacı ile diğer üst düzey yöneticiler yer aldı.