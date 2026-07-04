İstanbul'da Türkiye-Pakistan iş Forumu: Ticaret ve yatırım masada

Türkiye-Pakistan İş Forumu, İstanbul'da düzenlendi. Son yıllarda ticaret, savunma ve enerji iş birliği geliştiren iki ülke, forumla iş birliğini farklı boyutlara taşıyacak. Programa Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile iki ülkenin kamu kurumları ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Forum, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd yaptı. Cüneyd, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü siyasi ilişkilerin son yıllarda ekonomik ortaklığa dönüştüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve sanayi alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Türk yatırımları 2 milyar doları aştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ticaretin ötesine geçtiğini belirterek, Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doları aştığını açıkladı. İki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 1,2-1,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bolat, ekonomik iş birliğinin yatırımlar, hizmet ticareti, enerji ve KOBİ'ler arasındaki ortaklıklarla her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.





Türkiye ile Pakistan arasında 2023 yılının mayıs ayında yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi için teknik müzakerelerin sürdüğünü belirten Bolat, anlaşmanın daha fazla ürünü kapsayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bolat, iki ülke arasında özellikle demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik, elektronik tüketim ürünleri, makine, tıbbi cihazlar ve endüstriyel ürünler alanlarında önemli iş birliği potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemde sanayi ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, yatırımlar ve dijital ekonomi alanlarında da yeni müzakere süreçlerinin başlatılmasının planlandığını ifade eden Bolat, ekonomik ortaklığın daha kapsamlı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ticaret ve yatırımlarda yeni hedefler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluğun ekonomik alanda daha güçlü iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız." dedi.





Cevdet Yılmaz, "Bugün burada yalnızca ekonomik iş birliğimizi gözden geçirmek için değil, ortak tarihimizden, sarsılmaz dostluğumuzdan ve müşterek gelecek vizyonumuzdan güç alan yeni bir iş birliği döneminin kapılarını aralamak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Enerji alanında yeni iş birlikleri

Pakistan Petrol Bakanı Pervaiz Maliki ise ülkesinde 178'den fazla petrol arama ruhsatı bulunduğunu belirterek, 20 yıl aradan sonra yeniden başlatılan deniz üstü petrol arama ihalesinde bazı blokların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kazanıldığını açıkladı. Maliki, TPAO'nun İslamabad'da ofis açacağını ve Türk sismik araştırma gemilerinin eylül-ekim döneminde Pakistan'da çalışmalarına başlamasının beklendiğini söyledi.

Pakistan'dan Türk yatırımcılara çağrı

Forumda konuşan Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali, ülke ekonomisinin yeniden istikrar kazandığını belirterek Türk yatırımcıları Pakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. İş Forumu ziyaret kapsamında gerçekleşti.







