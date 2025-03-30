Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

'da şehit olan polis memuru

'da şehit olan polis memuru

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.