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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

14:4430/03/2025, Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - şehit Mesut Acar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - şehit Mesut Acar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Şanlıurfa
'da şehit olan polis memuru
Mesut Acar
'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Şanlıurfa
#Mesut Acar

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