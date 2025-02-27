Cumhuriyet Başsavcılığından rektöre: Diplomayı geri alın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan açılan soruşturma sürüyor. İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne (İÜ) yatay geçişinin usulsüzlüğünün YÖK raporuyla netleşmesinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İmamoğlu’nun İ.Ü’ye o dönem tanınmayan bir üniversiteden geçtiğinin ortaya çıktığı ve bu sebeple diplomasını dayanak göstererek yapacağı iş ve işlemlerin hukuka aykırılığı adına, diplomanın geri alınması istendi. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İ.Ü Rektörlüğü'ne gönderilen yazıda, diplomanın geri alınması dahil gereğinin yapılması talep edildi.

İDARİ TEDBİR ŞART

Başsavcılığın İ.Ü’ye gönderdiği yazıda, “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. Başsavcılığın açıklamasında “Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle ‘diploma iptali’ hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi’ne gönderilmiştir” denildi.

İÜ’den ayrıntılı rapor talebi

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretini isteyen başsavcılık, bu iddiaları destekleyen veya çürüten belgeleri içeren ayrıntılı bir rapor hazırlanmasını talep etti. Şu hususların özellikle açıklığa kavuşturulması isteniyor:

YÖK’ün tanımadığı okullardan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişler hangi tarihlerde gerçekleşti? Geçmiş yıllarda da benzer geçişler oldu mu? 12 Eylül 1990 tarihindeki yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemler kim ve kimler tarafından ihdas edildi ve bu kişilerin açık kimlik bilgileri nedir? Bu tür geçişler hangi yasal dayanakla gerçekleştirildi? İlgili fakülte ve akademik birimler tarafından yapılan işlemler mevzuata uygun mu?



