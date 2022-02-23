Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Geri dönüşüme kazandırıldı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde 286.200 kg cam, 57.705 kg tekstil, 1.241 kg atık pil, 135 kg atık ilaç ve 239.610 kg ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Her mahallede temizlik

Temizlik İşleri Müdürü Selman Çelik “İlçemizde her gün bir mahallemizin tamamında detaylı temizlik çalışması yürütüyoruz. Rutin çöp toplamamız devam ederken, süpürme ve yıkama ekiplerimizle birlikte her gün bir mahallemizde temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin genel temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kartepemizin hizmetindeyiz

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Daha temiz bir Kartepe için çalışıyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızda rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarımızla Kartepemizin hizmetindeyiz. Hemşehrilerimizin de bizlere destek vermesi ile turizm kenti Kartepemizi, gelecek olan nesillerimize daha temiz olarak teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

