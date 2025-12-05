Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Daire aldığı müteahhidi av tüfeğiyle ayağından vurdu

Daire aldığı müteahhidi av tüfeğiyle ayağından vurdu

10:335/12/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adana’da 15 yıl önceki kat karşılığı inşaat anlaşmazlığı nedeniyle husumet beslediği müteahhitle oto lastikçide karşılaşan bir kişi, av tüfeğiyle ateş açtı.

Adana
'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 1 Aralık'ta bir oto lastikçide silah sesleri yükseldi. İddiaya göre, müteahhit Z.Y. oto lastikçide bulunduğu sırada S.S. geldi. İkili arasında bir anda kavga çıktı. Çıkan kavgada S.S., Z.Y.'yi av tüfeğiyle ayağından vurup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli saklandığı bir evde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

S.S.'nin 15 yıl önce müteahhit Z.Y. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, taraflar arasında o dönemden bu güne kadar bir anlaşmazlık olduğu için kavganın başladığı öğrenildi.


Sadık S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.




#Adana
#Seyhan
#Togg
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi ne zaman yayınlanacak, Resmi Gazete'de çıktı mı? Genel af, covid yasası ve infaz düzenlemesi