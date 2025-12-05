Daire aldığı müteahhidi av tüfeğiyle ayağından vurdu

Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Adana’da 15 yıl önceki kat karşılığı inşaat anlaşmazlığı nedeniyle husumet beslediği müteahhitle oto lastikçide karşılaşan bir kişi, av tüfeğiyle ateş açtı.
'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 1 Aralık'ta bir oto lastikçide silah sesleri yükseldi. İddiaya göre, müteahhit Z.Y. oto lastikçide bulunduğu sırada S.S. geldi. İkili arasında bir anda kavga çıktı. Çıkan kavgada S.S., Z.Y.'yi av tüfeğiyle ayağından vurup kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli saklandığı bir evde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
S.S.'nin 15 yıl önce müteahhit Z.Y. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, taraflar arasında o dönemden bu güne kadar bir anlaşmazlık olduğu için kavganın başladığı öğrenildi.
Sadık S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
