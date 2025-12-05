Daire aldığı müteahhidi av tüfeğiyle ayağından vurdu

'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 1 Aralık'ta bir oto lastikçide silah sesleri yükseldi. İddiaya göre, müteahhit Z.Y. oto lastikçide bulunduğu sırada S.S. geldi. İkili arasında bir anda kavga çıktı. Çıkan kavgada S.S., Z.Y.'yi av tüfeğiyle ayağından vurup kaçtı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli saklandığı bir evde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

S.S.'nin 15 yıl önce müteahhit Z.Y. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, taraflar arasında o dönemden bu güne kadar bir anlaşmazlık olduğu için kavganın başladığı öğrenildi.