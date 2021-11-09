Gündem Datçada depreme dayanıklı olmayan 31 hasarlı bina için yıkım çalışması başlatıldı
MUĞLA

Datça'da depreme dayanıklı olmayan 31 hasarlı bina için yıkım çalışması başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yapılan incelemelerle depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 31 tarihi yapının yıkımına başlandı.

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Haber Merkezi AA
Datçada depreme dayanıklı olmayan 31 hasarlı bina için yıkım çalışması başlatıldı
Binaların yıkımı için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçede, 2017'deki deprem nedeniyle ağır hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunduğu tespit edilen yapılar boşaltıldı.

Yerinde yapılan incelemelerde, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan bu binaların yıkımı için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Datça Belediyesince yapılan yıkımlara, Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) yetkilileri katıldı.

Tescilli tarihi binaların lazer teknoloji ile çizimlerinin yapılarak onaylandığı, bina sahiplerinin istediği taktirde binaları tarihi dokuya uygun şekilde yeniden yapabilecekleri bildirildi.

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