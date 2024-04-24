DDM'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Üstün Ergüder'in girişinin kısıtlanması söz konusu değil

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boğaziçi Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine alınmıyor." iddiasının manipülasyon içerdiği bildirdi.

"Eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in aracı, kampüs nizamiyesine girişi sırasında, okula araçla giriş için zorunlu olan etiketin eski olması gerekçesiyle, kendisini tanımayan güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştur.