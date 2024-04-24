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DDM'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Üstün Ergüder'in girişinin kısıtlanması söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in üniversite kampüsüne giriş kısıtlanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

07:47 - 24/04/2024 Çarşamba
AA
Üstün Ergüder
Üstün Ergüder

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boğaziçi Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine alınmıyor." iddiasının manipülasyon içerdiği bildirdi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in aracı, kampüs nizamiyesine girişi sırasında, okula araçla giriş için zorunlu olan etiketin eski olması gerekçesiyle, kendisini tanımayan güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştur.


Üniversite rektörlüğünün konudan haberdar olmasının hemen ardından sorun ivedilikle çözülmüş ve ilgili güvenlik görevlisi uyarılmıştır. Eski rektör Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişinin kısıtlanması söz konusu değildir."





#Boğaziçi Üniversitesi
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#letişim Başkanlığı
#Prof. Dr. Üstün Ergüder
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