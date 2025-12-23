DEAŞ'lı canlı bomba kıskıvrak

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğunu tespit etti. Bahse konu şahsın, aynı zamanda DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi. Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi. MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi. MİT, Gören'in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı ve Afganistan-Pakistan alanındaki DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiğini belirledi. Gören’in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.