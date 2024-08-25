Delege ve üyelik sistemine neşter

4-8 Eylül tarihlerinde Sivas ve Ankara'da Tüzük Kurultayı düzenleyecek olan CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, önceki gün dikkat çekici bir görüşme yaptı. Parti içi muhalefetin ilgisini üste çeken Özel, ressam ve CHP üyesi Bedri Baykam'ı makamında kabul etti. Baykam, Özel'e, 2021'de hazırladığı CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı'nı da sundu. Taslakta, 2 kez üst üste genel seçim kaybeden genel başkanın liderliğinin kendiliğinden düşmesi ve 'akıllı kart' adındaki dijital üyelik sistemiyle 'delegeliğin tamamen ortadan kaldırılması' önerileri dikkat çekiyor. Özel'in Baykam'ın taslağındaki önerilerden hareketle yeni bir tüzük yazılmasını önerebileceği iddia edildi. Kaynaklar, "Üyeliğin delegeliğin yerini alması gibi radikal bir öneri, Özel'den çok parti içi muhalefeti rahatsız eder" diyerek, üstü kapalı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret etti.