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Denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru üç gün sonra şehit oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 19 Ağustos'ta denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra şehit oldu. Polis memuru Mustafa Peksoy'un şahadet haberi ailesine verilince çift, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Dokuz ay önce Türk Polis Teşkilatı'na katılan Mustafa Peksoy'un ağabeyinin de polis memuru olduğu belirtildi.

18:32 - 22/08/2024 Thursday
DHA
Şehit polis memuru Mustafa Peksoy.
Şehit polis memuru Mustafa Peksoy.

İstanbul'da uygulama yaparken otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy (27), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra şehit oldu. 9 ay önce mesleğe başlayan Peksoy'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesine yetkililer tarafından verildi.

Yaşam mücadelesi üç gün sürdü

Kaza, 19 Ağustos'ta İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, uygulama yaptığı sırada kontrolden çıkan bir otomobil, trafik polisi Mustafa Peksoy'a çarptı. Ağır yaralanan Peksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören Peksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı

Polis memuru Mustafa Peksoy'un şahadet haberi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'nde yaşayan babası Yusuf Peksoy ile annesi Döne Peksoy'a, Andırın Kaymakamı Mustafa Aslanşahin, Andırın Belediye Başkanı Sinan Gökşen ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Küçükduran tarafından verildi. Peksoy çifti, acı haberle gözyaşlarına boğulurken, haberi duyan komşuları ve yakınları da eve akın etti. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 9 ay önce Türk Polis Teşkilatı'na katılan ve bekar olan Mustafa Peksoy'un ağabeyinin de polis memuru olduğu belirtildi.

Şehir Mustafa Peksoy, yarın ikindi namazından sonra Andırın'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



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