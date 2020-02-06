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Denizcilik eğitimine yapay zeka desteği

Yapay zeka teknolojilerinin denizcilik ortamında kullanımıyla ilgili İngiltere’de düzenlenen konferansta konuşan BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, “Uzaktan eğitim sistemini daha da geliştirmek için kendi yapay zeka platformlarımızı geliştireceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Yücel (sağ)
Enver Yücel (sağ)

Kendi alanında dünyanın en büyük deniz kuruluşlarından olan Marine Learning Alliance (MLA), BAU Global ve Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IMarEST) ortaklığında yapay zekanın deniz ortamında kullanımı hakkında İngiltere’de konferans düzenlendi. Konferans, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tarafından desteklenen Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde (IMO) gerçekleşti. Konferansta, yeni nesil denizcilik, siber araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi, gemi kiralama sözleşmeleri ve deniz sigortasında siber risklerin etkileri, insan geliştirme teknolojisinin etkisi, optimizasyon ve otonomi takımlaşması, otonom sistemler ve cevaplanması gereken sorular ve denizcilik otonom altyapısı ile ilgili sosyo-teknik konular yer aldı.

PLATFORMLARIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ

Türkiye’nin ve dünyanın denizcilik altyapısının yapay zeka ile geliştirilmesiyle ilgili konuların masaya yatırıldığı konferansta konuşan BAU Global Başkanı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Danışma Kurulu Üyesi Sn. Enver Yücel, "Bu konferans günümüzde oldukça önemli olan yapay zeka ve sanal güvenlik hakkında konu uzmanlarından bilgi almak için harika bir ortam oluşturmaktadır. BAU Global olarak eğitimde yapay zekayı uyarlayan ve geliştiren önemli çalışmalar yaptık. Yapay zekanın denizcilik sektörüne getirdiği imkanlar hakkında bilgi edinmeyi ve ortağımız MLA Üniversitesi tarafından sektör yararına geliştirilen öncü uzaktan eğitim sistemini daha da geliştirmek için kendi yapay zeka eğitim platformlarımızı geliştirmeyi umuyorum" şeklinde konuştu.

BİRLİKTE ÇALIŞMA İMKANI BULABİLİRİZ

  • MLA College Rektörü Prof. Dr. John Chudley ise yaptığı açıklamada "Konferans, sektör liderlerinin, IMO’nun ev sahipliğinde denizcilik sektörüne yönelik ortaya çıkan bu önemli alanı tartışmaları için harika bir fırsat olacaktır. Umarım mevcut temsilciler ve endüstri ve araştırma toplulukları, denizcilik sektörününün bir araya gelmesinden faydalanır ve önümüzdeki günlerde birlikte çalışma imkanı bulurlar" dedi.

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