Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa’da olası büyük bir depreme hazırlık kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Gemlik merkezli bölge düzeyi deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Erol Ayyıldız başkanlığında yürütülen tatbikatta, kamu kurumları ve ilgili birimlerden oluşan 23 afet çalışma grubu görev aldı.

6,7’LİK BİR DEPREM!

Senaryoya göre Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıpları yaşandı. Bu varsayım üzerinden başlatılan müdahale çalışmalarında, etkilenen ilçelerde kaymakamlar başkanlığında ilçe afet koordinasyon merkezleri kuruldu.

CANLI BAĞLANTI YAPILDI

Tatbikat süreci, mobil koordinasyon merkezinden yapılan canlı bağlantılarla ilçe merkezleriyle eş güdüm içinde yönetildi. Arama kurtarma ekipleri öncelikli enkaz alanlarına sevk edilirken, sağlık hizmetlerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) devreye alındı. Senaryo kapsamında sahra hastanelerinin kurulumu da uygulamalı olarak test edildi. Güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine yönelik çalışmalar tatbikatın önemli başlıkları arasında yer aldı.

AFETLERE HAZIRLIK İÇİN ÖNEMLİ

Ayrıca tahliye, toplanma alanlarının yönetimi ve yardım dağıtım süreçleri de sahada uygulandı. Yetkililer, tatbikatla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale kapasitesinin artırılması, karar alma ve kriz yönetimi süreçlerinin gerçekçi koşullar altında sınanmasının hedeflendiğini belirtti. Tatbikatın, Bursa ve çevre illerin afetlere hazırlık düzeyine önemli katkı sunduğu vurgulandı.







