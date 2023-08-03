Dershane dolandırıcılarına dikkat: Veliler eğitim günü neye uğradığını şaşırdı

"Bu yılın başında yeni açıldı. Biz de yeni açıldı, iyi bir yer diye gittik, gezdik, gördük. Bir de araştırdık. Sanırım başka yerlerde kolejleri, birkaç dershanesi daha var. Benim kızım 7. sınıfa gidiyor, 8. sınıfa geçecek. LGS'de yardımcı olması açısından kendileri için de bizim için de iyi olacağını düşünerek kayıt yaptırdık. Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. 28 bin lira ödeme yaptım. Dekontlarım elimde. Bir haftadır hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz. Zaten yerine gittik boşaltılmış, mühürlenmiş, logoları sökülmüş"