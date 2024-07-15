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Destici'den '15 Temmuz' mesajı: Hiç kimse milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında yaptığı açıklamada, "Hiçbir kişi ya da topluluk, kendini devletin yerine koyarak milletin kaderine müdahale edemez." ifadelerini kullandı.

10:57 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz'da milletin manevi çatısı olan devleti, demokrasiyi ve anayasal düzeni korumak için hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle, saygıyla ve şükranla andı.

Milletin, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığını hatırlatan Destici,
"Devletin üç temel erki olan yasama, yürütme ve yargı, kararlarını 'millet adına' alır, görevlerini 'millet adına' yerine getirirler. Hiç kimse, hiçbir topluluk, kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez."
ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin, tarihinde ilk defa, kendi iradesini hedef alan bir darbe girişimine direnerek, ülkesine ve devletine sahip çıktığını aktardı.


15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğine şahit olduklarını belirten Destici, şunları kaydetti:


  • "Allah'ın inayeti ile milletimizi, ülkemizi ve devletimizi hep birlikte koruyacağız inşallah. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, bu sene 'Milletin Zaferi' temasıyla idrak edeceğimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milletimizin birliğine ve demokrasimize katkı yapması dileğimle."



#15 Temmuz
#BBP
#Mustafa Destici
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