Destici'den '15 Temmuz' mesajı: Hiç kimse milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez

"Allah'ın inayeti ile milletimizi, ülkemizi ve devletimizi hep birlikte koruyacağız inşallah. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, bu sene 'Milletin Zaferi' temasıyla idrak edeceğimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milletimizin birliğine ve demokrasimize katkı yapması dileğimle."