Destici'den seçim açıklaması: İlk hedefimiz birinci turda kazanmak

"Dün ve önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bulunduğu toplantılarda, AK Parti ile heyetler halinde görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı'nın alabileceği en iyi sonucu elde etmesi kadar depremden etkilenen illerimizde de seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve bu illerimizde millet iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansıması gibi bir sorumluluğumuz var. Parti olarak da devlet olarak da tüm hazırlıkları buna yönelik olarak sağlıklı şekilde yürütüyoruz."