Dev etkinlikler İstanbul semalarını hareketlendirdi: İki haftada 1361 özel jet indi

Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER) Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kaya, büyük konserler, festivaller ve uluslararası organizasyonların şehir ekonomilerine doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik için Türkiye’ye gelen bir ziyaretçinin ortalama 1500 ila 2 bine 500 dolar harcadığını belirten Kaya, tek bir büyük konserin şehir ekonomisine yaklaşık 80 ila 100 milyon dolar arasında katkı sağlayabildiğini söyledi: “Etkinlik ekonomisi yalnızca bilet satışı üzerinden değerlendirilmemeli. Bir ziyaretçinin satın aldığı konser bileti, ekonomik zincirin sadece başlangıç noktası. Konser için seyahat eden ziyaretçiler otellerde konaklıyor, restoranlarda harcama yapıyor, şehir içi ulaşımı kullanıyor ve alışveriş gerçekleştiriyor. Asıl ekonomik katkı, bu geniş ekosistem içerisinde ortaya çıkıyor.”