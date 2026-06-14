Dev etkinlikler İstanbul semalarını hareketlendirdi: İki haftada 1361 özel jet indi

Yabancı basının ‘Türkiye güvenli değil’ propagandası çöktü. UEFA Avrupa Ligi finali ve dev konserler için on binler Türkiye’ye aktı, İstanbul inişli özel uçuş sayısı ikiye katlandı. Mayısın son 2 haftasında İstanbul’a 1361 özel jet indi. En az 30 bin yabancı taraftarın izlediği Freiburg ve Aston Villa maçı öncesi 767, konserler için ise 594 özel jet İstanbul’a uçtu.
İstanbul, mayıs sonu ve haziran başında UEFA Avrupa Ligi finali ile üst üste düzenlenen büyük konserler sayesinde dünya gündeminin merkezine yerleşti. Etkinliklerin yarattığı yoğun ilgi hava trafiğine de yansıdı ve 17 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında tarifeli uçuşlara ek olarak toplam 1361 özel jet İstanbul’a iniş yaptı.
KONSERLER İLGİ GÖRDÜ
20 Mayıs’ta Tüpraş Stadyumu’nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini yaklaşık 30 bin yabancı taraftar tribünden izledi. 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sahne alan Kanye West’i 118 bin kişi izlerken, aynı gün Tüpraş Stadyumu’ndaki Andrea Bocelli konserini 18 bin 450 kişi takip etti. Bocelli konserinde 5 bin 543 yabancı seyirci yer aldı. 31 Mayıs’ta ise Travis Scott, Tersane İstanbul’daki Grand Factory’de İstanbul’daki ilk konserini verdi ve etkinlik uluslararası müzik çevrelerinde ilgi gördü.Etkinliklerin turizm ve ekonomi üzerindeki etkisi hava trafiğine de yansıdı. 17-25 Mayıs döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalleri’ne 767 özel jet iniş yaptı. Maç öncesinde 17 Mayıs’ta 70, 19 Mayıs’ta 103 jet gelirken, maç sonrası 21 Mayıs’ta sayı 107’ye ulaştı. Konser haftasında ise 27 Mayıs-2 Haziran arasında 594 özel jet iniş yaptı; 30 Mayıs’ta 107, 31 Mayıs’ta ise 153 jetle zirve görüldü. Jetlerin önemli kısmı, ziyaretçilerin maç ve konser öncesi gelişi ya da etkinlik sonrası kentten ayrılışı için kullanıldı.
Tek konser 100 milyon dolar bırakıyor
- Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER) Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kaya, büyük konserler, festivaller ve uluslararası organizasyonların şehir ekonomilerine doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik için Türkiye’ye gelen bir ziyaretçinin ortalama 1500 ila 2 bine 500 dolar harcadığını belirten Kaya, tek bir büyük konserin şehir ekonomisine yaklaşık 80 ila 100 milyon dolar arasında katkı sağlayabildiğini söyledi: “Etkinlik ekonomisi yalnızca bilet satışı üzerinden değerlendirilmemeli. Bir ziyaretçinin satın aldığı konser bileti, ekonomik zincirin sadece başlangıç noktası. Konser için seyahat eden ziyaretçiler otellerde konaklıyor, restoranlarda harcama yapıyor, şehir içi ulaşımı kullanıyor ve alışveriş gerçekleştiriyor. Asıl ekonomik katkı, bu geniş ekosistem içerisinde ortaya çıkıyor.”