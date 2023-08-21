Dev projede sona gelindi: Yıllık 194 milyon lira gelir sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Yeşildere Barajı sulamasında yapılan çalışmaların tamamlandığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey ilçesinde 16 bin 220 dekar pompajlı, 22 bin 630 dekar cazibeli olmak üzere toplam 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.