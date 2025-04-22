Bahçeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, "Türk-İslam davasının yılmaz bekçisi, Bilge Liderimiz… MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ettim. Kâbe-i Muazzama’nın örtüsünden hazırlanmış kalem ve Medine’den ilhamla tasarlanmış altın zırh objesini kendilerine takdim ettim. Bu vesileyle, mukaddes topraklardaki kardeşlerimizin selam ve dualarını da ilettim. Rabbim, liderimize sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip eylesin. Dualarımız, Türk milletinin birliği ve bekası içindir" ifadelerini kullandı.