Geçtiğimiz günlerde umre vazifesini yerine getiren Eyyup Yıldız, Bahçeli'ye hediyeler takdim etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Mekke'den Kabe örtüsünden hazırlanmış kalem ve Medine'den ilhamla tasarlanmış altın zırh objesi getirip hediye etti.
Geçtiğimiz günlerde umre vazifesini yerine getiren
Yıldız, kutsal topraklardan dönüşünde ise, Bahçeli’ye özel tasarım iki hediye getirdi. Yıldız, hediyeleri önceki gün Bahçeli’nin makamına ziyarette bulunarak kendisine takdim etti.
- Bahçeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, "Türk-İslam davasının yılmaz bekçisi, Bilge Liderimiz… MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ettim. Kâbe-i Muazzama’nın örtüsünden hazırlanmış kalem ve Medine’den ilhamla tasarlanmış altın zırh objesini kendilerine takdim ettim. Bu vesileyle, mukaddes topraklardaki kardeşlerimizin selam ve dualarını da ilettim. Rabbim, liderimize sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip eylesin. Dualarımız, Türk milletinin birliği ve bekası içindir" ifadelerini kullandı.
KUTSAL EMANETLERDEN
KUTSAL EMANETLERDEN
Kâbe-i Muazzama’nın örtüsünden hazırlanmış orijinal parçayı taşıyan kalem, The Dinar Islamic Museum tarafından verilen orijinallik sertifikalı kutsal emanetlerden biri olma özelliğini taşıyor.
Medine-i Münevvere’den ilhamla tasarlanan altın “zırh formunda” sembolik eser ise İslam’ın cesaret ve direniş mirasını temsil eden nadide bir sanat objesi olarak tanımlanıyor.
#MHP
#Devlet Bahçeli
#Eyyup Yıldız
#Mekke
#Kabe