DHKP/C’nin kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C’nin kırsaldan metropoldeki üyelerine aktarılan mesajların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir şüpheliyi İstanbul’da takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz pazar günü belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G. adlı örgüt üyesi yakalandı. DHKP/C’nin açık alan yapılanması olarak bilinen DEV-GENÇ içerisinde etkin faaliyet yürüten ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan U.G.’nin saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.