Dinleme faslı bitti sıra raporda

‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, sürecin en hassas ve kırılgan dönemine girildiğini vurguladı. Kurtulmuş, “Hepimizin gördüğü gibi, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci şu anda en kritik, en hassas aşamasına girmiştir. Artık son düzlükteyiz, oluşturacağımız sonucu TBMM Genel Kurulu’na sunacağız” ifadelerini kullandı.

134 KİŞİ/KURULUŞ DİNLENDİ

Komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, “Komisyonumuz 134 kişi ve kuruluşu dinlemiştir. Son olarak, 18’inci toplantımızda nitelikli çoğunlukla alınan kararla siyasi parti temsilcilerinin Ada’ya gitmesi kararlaştırılmış ve bu ziyaret 24 Kasım’da gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretle birlikte dinleme faslı nihayete ermiştir” diye konuştu. Kurtulmuş, bundan sonraki sürecin raporlama aşaması olacağını belirterek, “Artık bütün bu çalışmaların ardından ortak kanaatlerimizi içeren bir rapor hazırlamayı hedefliyoruz. Siyasi parti gruplarından ve bireysel olarak milletvekillerimizden rapor istedik. Şu ana kadar 5-6 milletvekilimizin raporu tarafıma ulaştı” dedi.

AK PARTİ'DEN 5 YIL ÖNERİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunmak üzere hazırladığı görüş, öneri ve katkıları içeren raporun 50 sayfa ve dokuz bölümden oluştuğunu söyledi. Şen AK Parti'nin önerilerini şöyle özetledi: "Örgüt üyeliği var ama suça karışmamış ise örgüt feshedildiği için kişinin suçu düşecek. Hüküm giymiş ise örgüt kendini feshettiği için kişinin suçu düşecek. Örgüte yardım etmişse örgüt kendini feshettiği için suç düşecek. Ancak kişiler için 5 yıllık adli takip şartı getirilecek. Terör faaliyetinde bulunmuş ancak Türkiye dışında ise ülkeye dönmesi halinde TCK'dan yargılanacak. Ancak fesih nedeniyle cezai indirim hakkına sahip olacak." AK Parti'nin raporunda terör faaliyeti nedeniyle kayyum atanan belediyelerde örgütün kendini feshetmesi nedeniyle uygulamanın kaldırılabileceği görüşü yer aldı.

DİNLEME ÇOK OLUMLU GEÇMİŞTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı ziyareti için "PKK Kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmemiz konusunda şunu söyleyebilirim, bu dinleme çok olumlu geçmiştir. Hiçbir olumsuz unsur ortaya çıkmamıştır. Türkiye tüm prangalarından kurtulacaktır" dedi. Rapor görüşmeleriyle ilgili parti grubu olarak 116 sayfalık bir rapor hazırladıklarını kaydeden Yıldız, raporda daha çok siyasi değerlendirmelerin bulunduğunu ifade etti. Yıldız, "Yasal düzenlemenin yapılması için sahadaki durumun yani silahların teslim edilmesi, örgüt yapısı ve bağlı kuruluşların hangi ad altında olursa olsun derhal dağıtılması önemli" diye konuştu. CHP'li Murat Emir ise, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasını, Terörle Mücadele Kanunu'nda hukuki belirlilik sağlanmasını, halkı kin ve düşmanlığa sevk suçu yeniden düzenlenmesini önereceklerini söyledi.

İmralı tutanağı okundu

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı adasında yapılan görüşme ile ilgili en ufak bir şeyin gizlenmediğini söyleyerek, "İmralı ziyareti meselenin aslıymış gibi yaklaşmamak lazım. Komisyon risk aldı. Genel siyasi konuları paylaşacağız" dedi. Toplantıda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile komisyon üyelerinin yaptığı görüşmeye ilişkin tutanakların özeti okundu.

Özette, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu söylediği belirtildi. Öcalan'ın silahlı yöntemden ayrıldığı, siyasi yöntemi benimsediği ve 27 Şubat 2025 tarihinde yapmış olduğu çağrı çerçevesinde bütün yapıların, PKK'nın tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahlarını bırakmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını, halkın bu gelişmeyi takip ettiğini, kendisinin Suriye ve Irak'ta da etkili olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

İSRAİL'E KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Görüşmede Öcalan'a Suriye'de SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymasının elzem olduğu, Suriye konusunda kendisinin yeni bir açıklama yapması gerektiğinin aktarıldığı ifade edildi. Öcalan'a SDG elebaşı "Ferhat Abdi Şahin'i (Mazlum Abdi) tanıyor musunuz, talimatınızı dinler mi?" sorusunun yöneltildiği, Öcalan'ın kendisine yakın kişilerden biri olduğunu ve kendisine bağlı olduğunu söylediği belirtildi. Öcalan'ın bölgedeki İsrail’in hamlelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söylediği, Suriye için üniter yapı ve yerel demokrasiyi benimsediğini söylediği ifade edildi.











