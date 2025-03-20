Dişini çektirdikten sonra kanaması durmadı: 10 yaşındaki Toprak'ın acı ölümü

“19 Mart günü sabah 05.00 sıralarında kızım Toprak Önkol'un dişinde bir kanama meydana geldi. Kanama durmayınca ambulans çağırıp, 05.30 sıralarında Dağkapı'da bulunan hastaneye götürdük. Orada kızıma serum verildi ve kanama durdu. Buradaki doktor, bana konunun kendi alanı dışı olduğunu, çocuk diş doktorunun görmesi gerektiğini söyledi. Özellikle çocuğun diş röntgeninin çekilmeden müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Doktor hiçbir işlem yapmadan, kızımın dişini çekti"