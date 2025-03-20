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Dişini çektirdikten sonra kanaması durmadı: 10 yaşındaki Toprak'ın acı ölümü

Dişini çektirdikten sonra kanaması durmadı: 10 yaşındaki Toprak'ın acı ölümü

12:4520/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
DHA
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Olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da, dişi çekildikten sonra götürüldüğü hastanelerde kanaması durdurulamayan Toprak Önkol (10), hayatını kaybetti. Babası Adem Önkol, uyarısına rağmen doktorun röntgen çekmeden dişi çektiğini ifade ederek, sorumlular hakkında şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Toprak Önkol'un ağzından kan gelmesi üzerine ailesi, dün merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan muayenenin ardından Önkol'un hastanedeki kan tetkiklerinde değerleri normal çıkınca taburcu edilmesine karar verildi.


Taburcu işlemini yapan doktor, Önkol'un bir dişinin sallandığını, bu nedenle çocuğun bir diş hekimine götürülmesini tavsiye etti.


Bunun üzerine aile Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü.

Poliklinikte dişi çekilen Önkol'un, kanamasının durmaması üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.


Önkol, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ameliyata alındı.


Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Önkol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Önkol'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğünce olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Baba Adem Önkol,
“19 Mart günü sabah 05.00 sıralarında kızım Toprak Önkol'un dişinde bir kanama meydana geldi. Kanama durmayınca ambulans çağırıp, 05.30 sıralarında Dağkapı'da bulunan hastaneye götürdük. Orada kızıma serum verildi ve kanama durdu. Buradaki doktor, bana konunun kendi alanı dışı olduğunu, çocuk diş doktorunun görmesi gerektiğini söyledi. Özellikle çocuğun diş röntgeninin çekilmeden müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Doktor hiçbir işlem yapmadan, kızımın dişini çekti"
dedi.


#Diyarbakır
#Toprak Önkol
#diş çekimi

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