Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ve Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.

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