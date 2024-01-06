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Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

14:05 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:10 - 6/01/2024 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.


Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.



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