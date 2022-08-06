Dışişlerinden İsrail'in saldırılarına kınama

Hamas ise yaptığı açıklamada ise “Filistin direniş grupları bu savaşta birleşti ve sessiz kalmayacak.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi.<br><br>

İsrail'de yine sivilleri katlediyor: Gazze’den roketli misilleme

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada 'İsrail ordusu şu anda Gazze Şeridi'nde operasyon düzenliyor' denildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, Filistinli direnişçiler İsrail'in saldırılarına karşı, Gazze Şeridi çevresindeki birçok noktaya roket atmaya başladı. Bölgede Demir Kubbe aktif hale getirilirken, İsrail kaynakları başkent Tel Aviv'de patlama olduğunu rapor etti. Çevredeki İsrail kentlerinde ise sirenler çalmaya başladı.





