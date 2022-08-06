Gündem Dışişlerinden İsrailin saldırılarına kınama
ANKARA

Dışişlerinden İsrail'in saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı bir mesaj yayınladı. Bakanlık mesajında, "İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını kınıyoruz. Sivillerin ölmesi kabul edilemez" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişlerinden İsrailin saldırılarına kınama
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İsrail'de yine sivilleri katlediyor: Gazze’den roketli misilleme
FOTOĞRAF 17
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İsrail Ordusu Gazze'de bazı hedefleri bombaladı, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı
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İsrail güçleri El Halil, Beytullahim, Tulkerem ve Cenin vilayetlerinde baskınlar düzenledi.
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23 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.
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Saat 21.00'da İsrail'e kapsamlı roket, füze saldırısı başladı.
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Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.<br><br>
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Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi.<br><br>
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Filistin'de gerilim had safhada.
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Filistinli direnişçiler, İsrail’in saldırılarına karşı, Gazze Şeridi çevresindeki birçok noktaya roket atmaya başladı.
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Aşkelon, Aşdod ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinde sirenler çalıyor.
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Filistin İslami Cihat Örgütü'nden yapılan açıklamada, İsrail'e yarım saat içerisinde 100'den fazla roket atıldığı bildirildi. <br><br>
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Hamas ise yaptığı açıklamada ise “Filistin direniş grupları bu savaşta birleşti ve sessiz kalmayacak.
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Filistin direnişinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri mümkün olan her şekilde savunacağını teyit ediyoruz.” denildi.
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İsrail'de yine sivilleri katlediyor: Gazze’den roketli misilleme
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada 'İsrail ordusu şu anda Gazze Şeridi'nde operasyon düzenliyor' denildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, Filistinli direnişçiler İsrail'in saldırılarına karşı, Gazze Şeridi çevresindeki birçok noktaya roket atmaya başladı. Bölgede Demir Kubbe aktif hale getirilirken, İsrail kaynakları başkent Tel Aviv'de patlama olduğunu rapor etti. Çevredeki İsrail kentlerinde ise sirenler çalmaya başladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı bir mesaj yayınladı. Bakanlık mesajında, "İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını kınıyoruz. Sivillerin ölmesi kabul edilemez" denildi.

Dışişlerinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırıları Hk. https://t.co/efoCHGcci7 pic.twitter.com/dA4OiyUVOV
Son şampiyon galibiyetle başladı

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Gardaşlık halayı

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Dışişlerinden İsrailin saldırılarına kınama

İmzayı <br>Milano'da attı

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