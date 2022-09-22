​Diyarbakır Belediyesi'nden ilk defa üniversiteye yerleşenlere 2 bin 500 lira destek

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere 2 bin 500 lira katkı vereceklerini açıkladı.

Gençleri, “Ülkemizin geleceği” olarak tanımlayan Vali Su, bu yıl ilk defa üniversiteye yerleşen Diyarbakırlı gençleri tebrik etti.

Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlere destek olacaklarını bildirerek, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’da oturuyorsanız 2 ya da 4 yıllık örgün eğitim yapan üniversiteye bu yıl kayıt yaptırdıysanız birinci dönemde 1250 lira, ikinci dönemde de 1250 lira olmak üzere toplamda 2 bin 500 lira sizlere destek olacağız. Bu anlamda ilk hediyeniz bizden. Bereketli olsun. Zihniniz, bahtınız, yolunuz açık olsun. Hepinize üstün başarılar diliyorum.”

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2 bin 500 liralık katkı 2 dönemde ödenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla “Yeni Üniversitelilere Destek Projesi” hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek proje kapsamında devlet ile özel üniversiteleri yüzde yüz burslu kazanarak ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran 31 yaşından gün almamış Diyarbakırlı gençlere güz döneminde 1250, bahar döneminde 1250 olmak üzere toplam 2 bin 500 lira katkı sağlanacak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, proje dolayısıyla destek başvuru yazılımı hazırladı.

Öğrenciler http://basvuru.diyarbakir.bel.... adresine TC kimlik numarası ve ad, soyad bilgilerini girerek başvuru yapabilecek.

ÖZGÜN Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bin 500 TL bursu nasıl alınır?

Bilgiler e-Devlet üzerinden doğrulanacak

Yazılım, bilgisini sisteme yükleyen öğrencinin ikamet bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme bilgilerini ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminden otomatik olarak alacak.

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Sistem, öğrencinin doldurduğu diğer bilgilerin doğruluğunu e-Devlet üzerinden otomatik kontrol edecek.

Belgelerin doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra kendisine ait İBAN numarası ve e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesini sisteme yükleyen öğrencinin başvurusu tamamlanmış olacak.

Doldurulan bilgi ve beyanlarda doğrulanmayan veya herhangi bir yanlışlık olan öğrencinin müracaatını sistem otomatik olarak reddedecek.

Başvurular başladı