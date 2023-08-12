|
Gündem

Diyarbakır çamurdan elektrik üretiyor

Diyarbakır’da 2018 yılında işletmeye açılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, kurulduğundan bu yana 7 milyon metreküpün üzerinde gaz elde ederek, 47 milyon TL’lik enerji üretti. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tesiste üretilen elektrik enerjisiyle kurum ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladıklarını söyledi.

04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Diyarbakır Büyük-şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce 5 yıl önce işletmeye açılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan sular, Dicle Nehri’nde doğal yaşama hayat veriyor. Atık sudan arıtılan çamurlar ise gaz üretimi için çamur tanklarına gönderilip, biyogaz elde ediliyor. Elde edilen biyogazlar da işlenip enerjiye dönüştürülüyor.


GÜNLÜK KAPASİTE 95 BİN METREKÜP

Tesisin kapasitesinin günlük 95 bin metreküp olduğunu ifade eden Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, şu anda kullanılan kapasitenin 90 bin metreküp olduğunu dile getirdi. 2018 yılında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini faaliyete geçirildiğini söyleyen Tutşi, “Burası Diyarbakır’ın Dicle Nehri kenarındaki Atık Su Arıtma Tesisimiz. 2018 yılında işletmeye açılan ileri biyolojik arıtma tesisimiz, azot ve fosfor giderimi dahil 2025 yılına kadar Diyarbakır’ın atık sularını arıtacak. Günlük ortalama kapasitemiz 95 bin metreküp. Şu anda kullandığımız kapasite 90 bin metreküp civarında” şeklinde konuştu.


ÇIKAN GAZIN YÜZDE 65’İ METAN

Sudan arıtılan çamurları çürütme sırasında yüzde 65 metan gazı, yüzde 33 karbondioksit ve yüzde 2 de sülfür elde edildiğini ifade eden Tutşi, şunları kaydetti: “Çamur stabilizasyon ünitesinde de son çökeltim ünitesini çamur pompa vasıtasıyla sudan arındırma ünitesine gelir ve bu ünitede suyundan arındırılan çamur, gaz üretimi için çamur tanklarına gönderilir. Çamur arıtımından üretilen metan gazı, yakılarak tesiste kullanılan enerjinin bir kısmını burada sağlıyoruz. Atık su çamurumuzdan bertaraf edilerek sahamıza gönderiliyor. Yani biz tesisimizde biyogaz üretiyoruz. Bu gazdan da elektrik üretiyoruz. Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan çamurlar 4 adet 19 bin metreküplük tanklarda çürütme işlemine tabi tutuluyor.”


#elektrik
#çamur
#Diyarbakır
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi