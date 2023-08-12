Diyarbakır çamurdan elektrik üretiyor

Diyarbakır Büyük-şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce 5 yıl önce işletmeye açılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan sular, Dicle Nehri’nde doğal yaşama hayat veriyor. Atık sudan arıtılan çamurlar ise gaz üretimi için çamur tanklarına gönderilip, biyogaz elde ediliyor. Elde edilen biyogazlar da işlenip enerjiye dönüştürülüyor.





GÜNLÜK KAPASİTE 95 BİN METREKÜP

Tesisin kapasitesinin günlük 95 bin metreküp olduğunu ifade eden Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, şu anda kullanılan kapasitenin 90 bin metreküp olduğunu dile getirdi. 2018 yılında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini faaliyete geçirildiğini söyleyen Tutşi, “Burası Diyarbakır’ın Dicle Nehri kenarındaki Atık Su Arıtma Tesisimiz. 2018 yılında işletmeye açılan ileri biyolojik arıtma tesisimiz, azot ve fosfor giderimi dahil 2025 yılına kadar Diyarbakır’ın atık sularını arıtacak. Günlük ortalama kapasitemiz 95 bin metreküp. Şu anda kullandığımız kapasite 90 bin metreküp civarında” şeklinde konuştu.





ÇIKAN GAZIN YÜZDE 65’İ METAN

Sudan arıtılan çamurları çürütme sırasında yüzde 65 metan gazı, yüzde 33 karbondioksit ve yüzde 2 de sülfür elde edildiğini ifade eden Tutşi, şunları kaydetti: “Çamur stabilizasyon ünitesinde de son çökeltim ünitesini çamur pompa vasıtasıyla sudan arındırma ünitesine gelir ve bu ünitede suyundan arındırılan çamur, gaz üretimi için çamur tanklarına gönderilir. Çamur arıtımından üretilen metan gazı, yakılarak tesiste kullanılan enerjinin bir kısmını burada sağlıyoruz. Atık su çamurumuzdan bertaraf edilerek sahamıza gönderiliyor. Yani biz tesisimizde biyogaz üretiyoruz. Bu gazdan da elektrik üretiyoruz. Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan çamurlar 4 adet 19 bin metreküplük tanklarda çürütme işlemine tabi tutuluyor.”



