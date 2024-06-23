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Diyarbakır Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında ölü sayısı 15'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

16:59 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 17:00 - 23/06/2024 Pazar
DHA
Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangında Zekiye Erdenli'nin (55) de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e yükseldi.
Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangında Zekiye Erdenli'nin (55) de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e yükseldi.

Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli'nin (55) de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı.

  • Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetti.

Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Üç yaralıdan biri kurtarılamadı

Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı. Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.


Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından Erdenli'nin cenazesi, Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde toprağa verildi.


DEM Parti'nin yangın provokasyonuna AK Parti'den cevap: Açıklamalar tamamen asılsız

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yangın çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın felaketine ilişkin AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından açıklama yapıldı. Devletin ilgili kurumlarının gelen ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada DEM Parti'nin açıklamaları da yalanlandı. DEM Parti'nin sosyal medyada algı ve provokatif paylaşımlar dışında bir katkı sağlamadığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere partilerinin belediye başkanları saat 02.30 sularında yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde görülmüştür." denildi.


#Diyarbakır
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