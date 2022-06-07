​Diyarbakır’da bal üreticilerine malzeme desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bal üreticilerine ekipman desteğinde bulundu.

Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonunda gerçekleşen programda, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Kentin arıcılık için uygun koşullara sahip olduğunu belirten Vali Su, “İlimiz arıcılık açısından çok önemli bir potansiyele sahip, gerçekten çok zengin bir floraya sahip. Bu anlamda da arıcılar için hakikaten ilimiz, hem iklimi hem florası bakımından bulunmaz bir mekan.”diye konuştu.

Şehrin arıcılık potansiyelini arttırmayı hedeflediklerini aktaran Vali Su, şöyle konuştu:

“İlimizde kovan varlığını artırma, kovandan elde ettiğimiz bal miktarını arttırmak. Bunları gerçekleştirirsek İnşallah çok daha üst seviyelere ilimiz, ülkemiz bazında yükselmiş olacağız. Bu tabi vatandaşlarımız açısından çok değerli bal üreticileri açısından da. Hem maliyeti az, ama karı da yüksek, aynı zamanda da hakikaten ne kadar çok üretirsek şifalı bir de üretim bir besin maddesini gerçekleştirmiş oluyoruz.”

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Kentin bal çeşitliği açısından zenginliliği olduğunadikkat çeken Vali Su, “Çiçek balının yerin yanında sütleğen balı, üçgül balı, kara, kovan, sarı, diken, Topbaş dikeni, geven, keklik, balı gibi ilimizde birçok çeşit bal da üretiliyor.” Dedi.

Bal üreticilerine her zaman destek verdiklerini vurgulayan Vali Su, şunları ifade etti:

“Büyükşehir Belediyesi, Tarım Bakanlığı, Valilik olarak ama bugün Belediyenin yaptığı hizmetle ilgili söylüyorum. Biz 2021 yılında yine bal üreticilerine sağım çadırından dinlendirme kazanına, sır alma teknesi tezgâhından bal sağma makinesine kadar birçok konuda üreticilerimize bal üreten kardeşlerimize destek sağladık. Bugün de çok önemli bir desteği bu bal üreten kardeşlerimize yapmış olacağız.”

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Büyükşehir Belediyesi olarak 1000 kovan, 500 maske, 500 eldiven, 500 körük ve 500 kilogram petek desteğini arı üreticilerine verdiklerini belirten Vali Su, “İnanıyorum ki bunlarla beraber sizler de daha çok çalışarak üretimimizi daha da fazla hale getirmiş olacağız.” Dedi.

Tarım Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile arıcılara yönelik ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Vali Su, arıcılık eğitimi programından son 4 yılda 200 kişinin faydalandığını aktardı.

“İhracatlar yapacağız”

Arıcılık eğitimi almak isteyen vatandaşların Tarım Müdürlüğüne müracaat başvurması gerektiğini belirten Vali Su, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu önemli bir konu dediğim gibi hem ne kadar çok üretirsek o kadar çok insanımız daha fazla bal yeme, bu şifalı besinden istifade etme imkanına sahip olacak, hem de üreticilerimiz daha fazla kazanacak. Ülkemizin refahı daha fazla artacak. Bu anlamda ihracatlar yapacağız. Yani her anlamda ilimizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız.”

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Diyarbakır Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fahri Saylak’ında bir konuşma yaptığı program, malzeme dağıtımıyla sona erdi.