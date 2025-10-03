Yeni Şafak
Diyarbakır'da göz göre göre vahşet: Kaldırımda yürüyen adamı silahla vurup öldürdüler

Diyarbakır'da göz göre göre vahşet: Kaldırımda yürüyen adamı silahla vurup öldürdüler

09:153/10/2025, Cuma
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır Bağlar'da amışlo Bulvarı’nda kaldırımda bulunan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





#diyarbakır
#bağlar
#cinayet
