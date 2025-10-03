Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da tahliye edilen Güranlar Narin'in kabrini ziyaret edip gözyaşı döktü

Diyarbakır'da tahliye edilen Güranlar Narin'in kabrini ziyaret edip gözyaşı döktü

08:203/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklu bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi. Güranlar tahliyenin ardından Narin'in mezarını ziyaret etti. Maşallah Güran, Narin'in babası Arif Güran'a sarılarak gözyaşı döktü.

Narin Güran cinayetinin ardından "suçluyu kayırma" nedeni ile tutuklanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran için tahliye kararı çıktı.


Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden çıkan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, bazı aile fertleri ve yakınları tarafından karşılandı.

TAHLİYE SONRASI NARİN'İN MEZARINA ZİYARET


Birsen, Fuat ve Maşallah Güran daha sonra Tavşantepe Mahallesi'ne giderek, Narin'in mezarını ziyaret etti.


Narin’in kabrinde dua eden Güran ailesi fertleri, gözyaşı döktü.


Baba Arif Güran, Narin'in mezarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin tahliye edildiğini anımsatarak, bunun "hüzünlü" bir tahliye olduğunu belirtti.


Güran, "Bu tahliyeler diğer dosya için bir nebze de olsa insanların umudunu yeşertiyor. Adalet nöbetim devam ediyor. Hukuk mücadeleme devam edeceğim." dedi.

YENGE GÜRAN DİĞER TUTUKLULARA DA TAHLİYE İSTEDİ


Tahliye edilen Maşallah Güran da tutuklu diğer yakınlarının da tahliye edilmesini istediğini söyledi.


Suçsuz olduklarını savunan Güran, "Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Suçsuz, sebepsiz yere aylarca tutuklu kaldık." ifadelerini kullandı.


Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir ise Güran ailesinin "adalet nöbeti"nde olduğunu belirterek, Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildiğini anımsattı.


Demir, "Çabamız, amacımız, olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır. Yargıtay'dan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır." diye konuştu.




#narin güran
#diyarbakır
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLAMALAR 2025: DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?