Diyarbakır'da tahliye edilen Güranlar Narin'in kabrini ziyaret edip gözyaşı döktü

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklu bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi. Güranlar tahliyenin ardından Narin'in mezarını ziyaret etti. Maşallah Güran, Narin'in babası Arif Güran'a sarılarak gözyaşı döktü.
Narin Güran cinayetinin ardından "suçluyu kayırma" nedeni ile tutuklanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran için tahliye kararı çıktı.
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden çıkan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, bazı aile fertleri ve yakınları tarafından karşılandı.
TAHLİYE SONRASI NARİN'İN MEZARINA ZİYARET
Birsen, Fuat ve Maşallah Güran daha sonra Tavşantepe Mahallesi'ne giderek, Narin'in mezarını ziyaret etti.
Narin’in kabrinde dua eden Güran ailesi fertleri, gözyaşı döktü.
Baba Arif Güran, Narin'in mezarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin tahliye edildiğini anımsatarak, bunun "hüzünlü" bir tahliye olduğunu belirtti.
Güran, "Bu tahliyeler diğer dosya için bir nebze de olsa insanların umudunu yeşertiyor. Adalet nöbetim devam ediyor. Hukuk mücadeleme devam edeceğim." dedi.
YENGE GÜRAN DİĞER TUTUKLULARA DA TAHLİYE İSTEDİ
Tahliye edilen Maşallah Güran da tutuklu diğer yakınlarının da tahliye edilmesini istediğini söyledi.
Suçsuz olduklarını savunan Güran, "Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Suçsuz, sebepsiz yere aylarca tutuklu kaldık." ifadelerini kullandı.
Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir ise Güran ailesinin "adalet nöbeti"nde olduğunu belirterek, Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildiğini anımsattı.
Demir, "Çabamız, amacımız, olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır. Yargıtay'dan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır." diye konuştu.