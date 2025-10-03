Diyarbakır'da tahliye edilen Güranlar Narin'in kabrini ziyaret edip gözyaşı döktü

YENGE GÜRAN DİĞER TUTUKLULARA DA TAHLİYE İSTEDİ





Tahliye edilen Maşallah Güran da tutuklu diğer yakınlarının da tahliye edilmesini istediğini söyledi.





Suçsuz olduklarını savunan Güran, "Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Suçsuz, sebepsiz yere aylarca tutuklu kaldık." ifadelerini kullandı.





Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir ise Güran ailesinin "adalet nöbeti"nde olduğunu belirterek, Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildiğini anımsattı.





Demir, "Çabamız, amacımız, olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır. Yargıtay'dan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır." diye konuştu.











