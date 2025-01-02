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Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı

Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı

11:122/01/2025, الخميس
G: 2/01/2025, الخميس
DHA
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Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.'nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi.
Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.'nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada, 10'u öğrenci, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sur'daki kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında meydana geldi. Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.'nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi. Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Diyarbakır
#Sur
#Ziyaret İlkokulu

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