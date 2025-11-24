Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Diyarbakır’daki sözünü hatırla

Diyarbakır’daki sözünü hatırla

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP ve DEM Parti arasında ipler, komisyonun İmralı ziyareti yüzünden kopma noktasında.
CHP ve DEM Parti arasında ipler, komisyonun İmralı ziyareti yüzünden kopma noktasında.

Yerel seçimler öncesinde “Kent Uzlaşısı” adı altında ittifak kuran CHP ve DEM Parti arasında ipler, komisyonun İmralı ziyareti yüzünden kopma noktasına geldi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan oylamaya katılmayarak Ada’ya gitmeme kararı alan CHP’yi tamamen kaybetmek istemeyen DEM Parti, Özel’in İmralı açıklamasından sonra ilişkileri gözden geçirme kararı aldı. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’ndan peş peşe gelen eleştiriler, başkentte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2024’te Diyarbakır’da basına kapalı bir toplantıda sarf ettiği “Tarihin doğru tarafında duracağız. Gerekirse oyumuz yükselmez ama ileride bu kardeşlik projesinde ‘CHP iyi yerde durmuş’ diye tarihe not düşülür” sözünü

anımsatma olarak nitelendirildi.



#Siyaset
#Kent Uzlaşısı
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları için son saatler: 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet ve Personel MEB sorgulama ekranı