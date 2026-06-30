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Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki orman yangını söndürüldü

19:5630/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
IHA
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince başlatılan tahkikat da devam ediyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince başlatılan tahkikat da devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 hektarlık meşe ormanı zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi kırsal Gürpınar Mahallesi’nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adeta zamanla yarışan Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü personeli, son derece zorlu arazi şartlarına ve yoğun dumana rağmen alevlerin merkezine ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 20 orman personeli, 4 arazöz ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangının yayılması önlendi. Yangın 4 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre meşe ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 15 hektarlık alan zarar gördü. Alevleri kontrol altına alan orman işçileri, bölgede yeni bir parlamanın önüne geçmek için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince başlatılan tahkikat da devam ediyor.


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