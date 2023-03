Doç. Dr. Dinç, Togg'a inanmayanları eleştirdi: Türkiye'de harcanıyorsun kardeşim

Bir kentsel dönüşüm projesine dahil olduğunu belirten Dinç, "Büyük bir bölge ve çok farklı görüşler, farklı bakış açıları var. Neredeyse her siyasi partiyi temsil eden İstanbul'daki merkez ilçelerden birinin halkı. Her siyasi partiyi temsil eden bir grup. Muhtar bir WhatsApp grubu kurmuş, tartışıyorlar. Tartışma her seferinde şuraya geliyor. Eğer evimizden çıkarsak, seçimde de hükümet değişirse, evimizden çıkıp sokakta kaldığımızla kalırız." şeklinde konuştu. Bu görüşü her siyasi görüşten insanın paylaştığına değinen Dinç, "Muhalefetin toplumun böyle bir yaklaşımda olduğunu işetmesi ve bunun için kendini yeniden ifade etmesi gerekir. Bu serzenişin hükümete de yapıldığını göz ardı etmeden söylüyorum. Bizim meselelerimiz var, bizim meselelerimizi çözecek güçlü bir iradeye ihtiyacımız var." dedi.