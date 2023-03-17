|
Reklam
Reklam
Gündem

Doç. Dr. Dinç, Togg'a inanmayanları eleştirdi: Türkiye'de harcanıyorsun kardeşim

Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç katıldığı bir televizyon programında kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuştu. Projeye katılan ve farklı siyasi görüşe sahip insanların tartıştığını belirten Dinç, "Tartışma her seferinde şuraya geliyor. Eğer evimizden çıkarsak, seçimde de hükümet değişirse, evimizden çıkıp sokakta kaldığımızla kalırız." şeklinde konuştu. Konuşmasında bugün satışa çıkan Togg'a inanmayanların olduğunu söyleyen Dinç, "Eğer Togg'un yapıldığına inanmıyorsanız. Bayraktar'ın maket olduğuna inanıyorsanız, Karadeniz'den doğal gaz çıkmadığını düşünüyorsanız, Türkiye'de harcanıyorsunuz kardeşim. Daha iyisine layıksınız." dedi.

01:15 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Doç. Dr. Yusuf Dinç.

Doç. Dr. Yusuf Dinç.

Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç 24 TV'de katıldığı bir programda kentsel döşüm projelerine ilişkin vatandaşın muhalefetin vaatlerine serzenişte bulunduğunu söyledi.

Hükümet değişirse sokakta kalırız

Bir kentsel dönüşüm projesine dahil olduğunu belirten Dinç, "Büyük bir bölge ve çok farklı görüşler, farklı bakış açıları var. Neredeyse her siyasi partiyi temsil eden İstanbul'daki merkez ilçelerden birinin halkı. Her siyasi partiyi temsil eden bir grup. Muhtar bir WhatsApp grubu kurmuş, tartışıyorlar. Tartışma her seferinde şuraya geliyor. Eğer evimizden çıkarsak, seçimde de hükümet değişirse, evimizden çıkıp sokakta kaldığımızla kalırız." şeklinde konuştu. Bu görüşü her siyasi görüşten insanın paylaştığına değinen Dinç, "Muhalefetin toplumun böyle bir yaklaşımda olduğunu işetmesi ve bunun için kendini yeniden ifade etmesi gerekir. Bu serzenişin hükümete de yapıldığını göz ardı etmeden söylüyorum. Bizim meselelerimiz var, bizim meselelerimizi çözecek güçlü bir iradeye ihtiyacımız var." dedi.

Togg'a inanmıyorsanız Türkiye'de harcanıyorsunuz

Konuşmasında Togg'a inanmayanların olduğunu belirten Dinç, "
Eğer Togg'un yapıldığına inanmıyorsanız. Bayraktar'ın maket olduğuna inanıyorsanız, Karadeniz'den doğal gaz çıkmadığını düşünüyorsanız, Türkiye'de harcanıyorsunuz kardeşim.
Daha iyisine layıksınız.
Hayal gücünün daha canlı olduğu bir yere layıksınız.
Türkiye'de harcanıyorsunuz kardeşim. Bu bizim bir hayalimizdi.
Bir çok defa hükümetler bize hayal sattı ama biz Togg meselesinin böyle olmadığını gördük
." ifadelerini kullandı.

Doğru finansman modeliyle hayallerimize yaklaştırmalıyız

Satışa çıkan Togg için tasarrufa dayalı ve faizsiz finansman modelinin kullanılması gerektiğini belirten Dinç, "Bu aracın çıkması Türkiye'nin moral motivasyonuna çok önemli katkı yapacak. Umarım doğru bir finansman modeli, tasarrufa dayalı bir finansman modeli, faizsiz bir finansman modeli tanıtılır da Togg'a erişimimiz biraz daha kolaylaşır. Doğru finansman modeliyle Togg'u hayallerimize yaklaştırmalıyız." şeklinde konuştu.

Hedef 52 ilin birbirine bağlanması

Türkiye'deki hızlı trenle sekiz ilin birbirine bağlandığına değinen Dinç konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu an sekiz il hızlı trenle birbirine bağlı. Türkiye önce kara yollarını bitirip sonra demir ağlarla memleketi öreriz şeklinde bir strateji izledi. Karayollarına yapılacak yatırımların yüzde 90'ından fazlası yapılmış durumda. Hükümetin bütün stratejisi demir yolu ağlarını geliştirmek
. Bizim sekiz ilimiz şu an da birbirine bağlı, hedef 52 ili birbirine bağlanması.
Herkes ekonominin iyi olduğunu söylüyor çünkü yollar tırlarla dolu. Yolların tırlarla dolu olması ekonominin iyi olduğunu gösterir ama bizim demir ağı eksikliğimizi de gösterir.
15 yıllık planlamayla 52 ilin birbirine bağlanması, yük taşımacılığının da gündeme alındığı bir planının elde edilmiş olması ve bunun üzerine yeni limanlarla, Kanal İstanbul'la Türkiye'nin uluslararası lojistik ağından aldığı payın artırılacağı şekilde bir gelişimin planlandığı bir ortamdayız
."


#Togg
#Yusuf Dinç
#Baykar
#Hızlı Tren
#Kentsel Dönüşüm
26 dakika önce
default-profile-img
Doç. Dr. Dinç, Togg'a inanmayanları eleştirdi: Türkiye'de harcanıyorsun kardeşim
ABD'deki iflaslardan sonra Avrupa'da Credit Suisse paniği: 54 milyar dolarlık destek geldi
KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığı Rum yönetimini rahatsız etti
Bakırköy'de otomobil refüjü aşıp takla attı: Üç yaralı
Sivasspor-Fiorentina maçının son bölümünde skandal olay
ABD'li First Republic Bank 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.