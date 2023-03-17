Doç. Dr. Dinç, Togg'a inanmayanları eleştirdi: Türkiye'de harcanıyorsun kardeşim

Doç. Dr. Yusuf Dinç.
Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç 24 TV'de katıldığı bir programda kentsel döşüm projelerine ilişkin vatandaşın muhalefetin vaatlerine serzenişte bulunduğunu söyledi.
Hükümet değişirse sokakta kalırız
Bir kentsel dönüşüm projesine dahil olduğunu belirten Dinç, "Büyük bir bölge ve çok farklı görüşler, farklı bakış açıları var. Neredeyse her siyasi partiyi temsil eden İstanbul'daki merkez ilçelerden birinin halkı. Her siyasi partiyi temsil eden bir grup. Muhtar bir WhatsApp grubu kurmuş, tartışıyorlar. Tartışma her seferinde şuraya geliyor. Eğer evimizden çıkarsak, seçimde de hükümet değişirse, evimizden çıkıp sokakta kaldığımızla kalırız." şeklinde konuştu. Bu görüşü her siyasi görüşten insanın paylaştığına değinen Dinç, "Muhalefetin toplumun böyle bir yaklaşımda olduğunu işetmesi ve bunun için kendini yeniden ifade etmesi gerekir. Bu serzenişin hükümete de yapıldığını göz ardı etmeden söylüyorum. Bizim meselelerimiz var, bizim meselelerimizi çözecek güçlü bir iradeye ihtiyacımız var." dedi.
Togg'a inanmıyorsanız Türkiye'de harcanıyorsunuz
Doğru finansman modeliyle hayallerimize yaklaştırmalıyız
Satışa çıkan Togg için tasarrufa dayalı ve faizsiz finansman modelinin kullanılması gerektiğini belirten Dinç, "Bu aracın çıkması Türkiye'nin moral motivasyonuna çok önemli katkı yapacak. Umarım doğru bir finansman modeli, tasarrufa dayalı bir finansman modeli, faizsiz bir finansman modeli tanıtılır da Togg'a erişimimiz biraz daha kolaylaşır. Doğru finansman modeliyle Togg'u hayallerimize yaklaştırmalıyız." şeklinde konuştu.
Hedef 52 ilin birbirine bağlanması
Türkiye'deki hızlı trenle sekiz ilin birbirine bağlandığına değinen Dinç konuşmasına şöyle devam etti: